Мезенцев заявил, что Москва и Минск готовы расширять интеграционное взаимодействие

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Белоруссия и Россия готовы к расширению взаимодействия по экономической и интеграционной повестке. Об этом заявил ТАСС в среду госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, комментируя итоги заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, которое прошло в понедельник в режиме видеоконференции.

"Практика взаимодействия сторон, работа над союзными программами Союзного государства, ранее - Дорожные карты, подтверждают готовность к расширению взаимодействия по экономической и интеграционной повестке, уходу от ряда споров и дискуссий в пользу практического решения с учетом интересов обеих сторон. Важно отметить, что наработан особый, по-своему уникальный опыт с декабря 2018 года, когда республиканские и федеральные министерства и ведомства, экспертное сообщество, правительства двух наших стран под руководством Михаила Мишустина и Романа Головченко показали успешность взаимного диалога по самым острым, самым значимым вопросам экономического взаимодействия, решение которых позволяет стать совместно конкурентоспособнее, определить алгоритм возможного формата по умножению экономических потенциалов двух стран и выходу на ту практику интеграционной работы, которая во многом предопределена и положениями Союзного договора", - сказал он.

При этом Мезенцев подчеркнул, что углубление интеграции двух стран никоим образом не затрагивает вопрос их суверенитета. "Это не означает, что каким-то образом совместные шаги будут вести к снижению уровня независимости или суверенитета наших государств. Как сказал президент России Владимир Путин, Союзное государство и союзное строительство - это формат, формула той интеграции, которая сегодня востребована белорусской и российской сторонами. Это ответ на требования времени и, в том числе, на неправомерное, необоснованное санкционное давление, которое испытывают Россия и Беларусь только потому, что хотят проводить самостоятельную политику, не подвергаясь какому-либо давлению, без навязывания формул внешнего позиционирования, которое мы видим с Запада и которое было учтено нашими сторонами. С этим ни официальный Минск, ни официальная Москва не согласны и по этому пути не пойдут", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства.

По его словам, дискуссия в рамках заседания Группы была предметной и содержательной, "с выходом на конкретные результаты". "Она показала, что мы сегодня на ином уровне диалога - более весомом, более предметном, значимом, лучше умеем договариваться, отвергая какие-то споры экспертов и недомолвки как малозначимые в пользу единой цели укрепления стратегии нашего взаимодействия", - сказал он.

Группа высокого уровня

В заседании Группы, приняли участие ее сопредседатели - зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, а также госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, посол РФ в Минске Евгений Лукьянов, руководители федеральных и республиканских органов власти, а также сотрудники Постоянного комитета Союзного государства.

Участники заседания рассмотрели широкий круг тем, в том числе вопрос взаимного признания документов о вакцинации от коронавируса, расширение практики использования национальных платежных систем двух стран, урегулирование вопросов взаимодействия операторов связи в рамках процесса отмены роуминга между Россией и Белоруссией. Также обсуждались вопросы взаимодействия в области цифрового документооборота, микроэлектроники и другие.