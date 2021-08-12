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Умер экс-мэр Красноярска Петр Пимашков, возглавлявший город 15 лет

По словам депутата Заксобрания Красноярского края Елены Пензиной, в последние годы бывший градоначальник болел, но никогда никому не жаловался

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Бывший мэр Красноярска, депутат Госдумы Петр Пимашков умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила в четверг депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем Telegram-канале.

"Последние годы он болел, но никогда и никому не жаловался. Соболезнования родным и близким! А красноярцам есть что вспомнить и за что благодарить своего мэра", - написала она.

Петр Пимашков с 1991 по 1996 годы был главой администрации Свердловского района Красноярска. В 1996 году избран на пост мэра Красноярска, занимал эту должность до 2011 года. В 2011 году был избран депутатом Госдумы по спискам партии "Единая Россия", в 2016-м повторно избран в нижнюю палату российского парламента.

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