ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Единой России" для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Единая Россия" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"ЦИК РФ постановляет зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Единая Россия", в количестве 394 человека", - сказал член ЦИК Евгений Шевченко.

"Единая Россия" стала последней партией, федеральный список которой зарегистрирован для участия в думских выборах. Таким образом, в избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу будут 14 партий: ЛДПР, "Коммунисты России", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ, "Гражданская платформа", Российская партия свободы и справедливости (РПСС), "Родина", "Зеленые", "Зеленая альтернатива", Партия пенсионеров, Партия роста, "Яблоко", "Новые люди" и "Единая Россия". Жеребьевка по определению порядковых мест партий в бюллетене пройдет 16 августа.

ЦИК заверил федеральный избирательный список единороссов 11 июля. По итогам съезда 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Список разделен на 57 региональных групп.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.