Посла России в Иране пригласили в МИД республики

ТЕГЕРАН, 12 августа. /ТАСС/. Посол России в Иране Леван Джагарян в четверг был приглашен в иранский МИД в связи с публикацией фотографии с послом Великобритании Саймоном Шерклиффом на фоне исторического здания посольства в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.

По ее информации, "сегодня посол РФ в Иране Леван Джагарян был приглашен в МИД Ирана по поводу возникшей неоднозначной реакции иранской общественности" на опубликованную дипмиссией фотографию Джагаряна вместе с Шерклиффом на фоне российского посольства в Тегеране.

Также отмечается, что "в ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства". "Послом было выражено сожаление возникшим непониманием", - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал неприемлемой фотографию послов России и Великобритании на фоне здания посольства России в Тегеране. "Надо ли напоминать всем, что август 2021 года - это не август 1941 года и не декабрь 1943 года", - написал он в Twitter.

В августе 1941 года началась совместная советско-британская операция "Согласие", в ходе которой союзники заняли территорию Ирана. 1 декабря 1943 года завершилась Тегеранская конференция при участии лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Делано Рузвельта и Уинстона Черчилля, встреча которых проходила в посольстве Советского Союза.

11 августа посольство РФ опубликовало фотографию со встречи посолов России и Британии, на которой дипломаты сидят на фоне исторического здания посольства, где проходила Тегеранская конференция.