Памфилова считает, что критикуют видеонаблюдение на выборах только распространители фейков

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что критиковать систему видеонаблюдения на избирательных участках могут только те, кто планирует распространять ложную информацию о выборах, а предложенный ЦИК порядок применения видеотрансляций является эффективным и безопасным.

"У нас очень активно сейчас в прессе разражаются такими серьезными заявлениями, обращаются к президенту по поводу того, что лишили народ видеонаблюдения. Несмотря на то, что мы дали разъяснения подробные, в ближайшее время направим еще раз в партии и общественные палаты [разъяснения], как на самом деле будет происходить видеонаблюдение", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.

По ее словам, предложенная ЦИК схема "существенно расширяет возможности видеонаблюдения". "Впервые охват видеонаблюдения будет практически [составлять] 98% избирательных [участков], на которых потенциально могут проголосовать до 96% наших избирателей. Мы продумали современную, эффективную и безопасную систему видеонаблюдения", - отметила глава ЦИК.

"Когда спекулируют и говорят, что в 2011 или 2012 году была такая возможность [всем наблюдать за выборами]. Коллеги, что вы сравниваете, это разные эпохи. Тогда не было кибератак, которые сейчас идут. Тогда не назначали Россию целый ряд стран своим врагом. Мы живем в эпоху информационных войн и кибератак, и есть целый ряд угроз, которые мы сейчас проанализировали для того, чтобы предупредить их, приняли целый ряд мер", - добавила Памфилова.

Она отметила, что критики системы видеонаблюдения "привыкли ориентироваться на страны Запада". "Но если вы так любите страны Запада, то смотрите: ни в одной европейской стране видеонаблюдения нет, потому что общество не позволит, потому что это считается вмешательством в частную жизнь. Тоже самое БДИПЧ ОБСЕ: они не считают, что видеонаблюдение - это важнейший какой-то элемент. Поэтому перестаньте истерить. Истерить могут только те, кто был намерен производить очередные фейки, лепить, делать нечто из ничего", - сказала Памфилова.

"Коллеги, надо сразу реагировать на ту ложь или то лукавство, которые звучат с целью, чтобы дискредитировать наши выборы. Я прошу вас тоже, в своих регионах проверяйте, не пропускайте мимо, когда сознательно есть желание оболгать вашу работу", - подчеркнула глава ЦИК, обращаясь к региональным избиркомам.

О видеонаблюдении

Центризбирком России на заседании 14 июля утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов Госдумы, видеокамерами будут оснащены около 50 тыс. избирательных участков. Зампред ЦИК Николай Булаев ранее сообщал, что видеотрансляция с избирательных участков будет доступна для всех участников избирательного процесса - "кандидатов, одномандатников и участвующих партий", а также в 86 центрах общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек. В свою очередь Памфилова поясняла, что у каждой партии будет код доступа для портала с видеотрансляцией (на федеральном уровне и в каждом регионе).

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.