Власти Красноярского края выразили соболезнования в связи со смертью экс-мэра Пимашкова

ТАСС, 12 августа. Депутат Госдумы Петр Пимашков, который с 1996 по 2011 год руководил Красноярском и умер в четверг на 74-м году жизни, заложил фундамент развития города на годы вперед. Об этом говорится в совместном заявлении администрации губернатора Красноярского края Александра Усса, заксобрания и правительства региона, опубликованном на портале краевого правительства края.

"Петр Иванович внес огромный вклад в жизнь краевого центра, заложил фундамент его развития на годы вперед. Под его руководством произошло рождение того Красноярска, который мы знаем сегодня, - города с большими перспективами и смелыми амбициями, локомотива экономической и культурной жизни Сибири <…> Мы сохраним благодарную, светлую память о Петре Ивановиче Пимашкове и его заслугах перед красноярцами", - говорится в заявлении.

Как сообщила ТАСС помощник депутата Елена Селюк, Пимашков находился на отдыхе в Сочи и умер скоропостижно. Она уточнила, что причины его смерти будут установлены после вскрытия. При этом Селюк опровергла информацию о якобы имевшей место продолжительной болезни Пимашкова, появившуюся в СМИ. "Я не знаю, откуда пошла информация о его якобы болезни", - сказала она, отметив, что Пимашков не был болен.

Действующий мэр Красноярска Сергей Еремин написал в своем аккаунте в Instagram, что Пимашков был "эталоном руководителя". "Во многом он был новатором. Парк "Роев ручей", первые пальмы и туи, брусчатка на улицах города, несчетное число фонтанов, небывалое развитие массового спорта и острова Татышев, трудовой отряд главы города, красноярский "Биг-Бен", Исторические ворота на площади Мира и многое-многое другое. Уверен, вы меня поддержите: имя Пимашкова необходимо увековечить в городском пространстве", - отметил Еремин.