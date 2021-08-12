Лавров: Запад на "Крымской платформе" продолжит пестовать неонацистские настроения Киева

СУДАК /Республика Крым/, 12 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал планируемую встречу инициированной Украиной "Крымской платформы" шабашем, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева.

"Через неделю состоится очередной шабаш - "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", - сказал министр в четверг на встрече с участниками арт-кластера "Таврида".

Лавров также назвал позорной позицию Запада, поощрившего переворот в Киеве, согласно которой в сторону Москвы стали раздаваться упреки в якобы имевшей место аннексии Крыма. "С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободное волеизъявление народа Крыма", - добавил он.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.