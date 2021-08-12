В Волгоградской области на выборы в Госдуму зарегистрировались 34 кандидата

ВОЛГОГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Регистрацию на выборы в Государственную думу восьмого созыва от Волгоградской области прошли 34 кандидата, семеро получили отказ. Об этом рассказал журналистам председатель избирательной комиссии региона Виктор Черячукин.

"Всего 41 кандидат, в том числе шесть в порядке самовыдвижения, 35 кандидатов - от политических партий. Отказано в регистрации семерым кандидатам <…> Зарегистрировано 34 кандидата от 11 политических партий", - сказал он.

Основной причиной отказа в регистрации, уточнил Черячукин, стало непредоставление кандидатами необходимых документов. В случае с самовыдвиженцем Иваном Ивановым причиной стала судимость за получение взятки.

"Лица, имевшие судимость за совершение тяжких преступлений, не имеют право быть избранными в течение 10 лет со дня снятия или погашения судимости. В связи с этим у господина Иванова отсутствует пассивное избирательное право до ноября 2027 года", - пояснил глава регионального избиркома, уточнив, что этот же кандидат также не предоставил все необходимые документы для регистрации.

Еще один незарегистрированный кандидат, самовыдвиженец Тимофей Першин, сейчас пытается оспорить решение избиркома через суд.