Лавров прокомментировал высказывания Лукашенко о Крыме

СУДАК /Республика Крым/, 12 августа. /ТАСС/. Крым входит в состав Союзного государства как территория России, это закреплено в российском законодательстве. Об этом заявил журналистам в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова белорусского президента Александра Лукашенко, который заявил, что готов признать воссоединение Крыма с Россией, когда это сделает "последний российский олигарх".

"У нас есть Договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, - это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", - отметил глава МИД РФ.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.