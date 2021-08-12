Лавров: на Западе прекрасно осознают, что Крым является частью России

СУДАК /Республика Крым/, 12 августа. /ТАСС/. Западные страны прекрасно осознают, что Крым является частью России и лишь пытаются подыгрывать нынешним властям Украины. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, когда страны Запада признают статус Крыма.

"Все они прекрасно осознают, что Крым российский. И исключительно для того, чтобы выводить нас из равновесия, пытаются подыгрывать откровенно расистским, неонацистским действиям и планам нынешнего киевского режима", - сказал он.