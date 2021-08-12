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В ГД заявили, что говоря о работе с лидерами Югославии, Шойгу назвал вещи своими именами

Обвиняемые трибуналом, заранее назначенные виноватыми, были лишены даже права на личную защиту, отметил депутат от фракции "Единая Россия" Дмитрий Саблин
Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Дмитрий Саблин Валерий Шарифулин/ТАСС
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Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Дмитрий Саблин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, говоря о том, что ему посчастливилось работать с югославскими руководителями, назвал вещи своими именами, осудивший их Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) был органом внешнего управления. Такое мнение в четверг в беседе с ТАСС выразил депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", первый зампредседателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин.

"Либеральные СМИ с показным ужасом пишут о том, что министр обороны России [Сергей Шойгу] с уважением отозвался о сербских патриотах, лидерах бывшей Югославии, с которыми ему посчастливилось работать вместе", - сказал Саблин. По мнению депутата, "Международный трибунал по бывшей Югославии, заморивший Милошевича и осудивший Караджича и Младича, это не суд, а орган внешнего политического управления, созданный государствами, развязавшими войну".

Саблин подчеркнул, что "обвиняемые, заранее назначенные виноватыми, были лишены даже права на личную защиту". "Череда громких скандалов была связана с системой подготовки фальшивых свидетелей. Хорошо известно, что трибунал неоднократно переписывал не только нормы международного права, но и свой собственный устав, когда необходимо было кого-то, обычно серба, осудить, кого-то оправдать", - добавил парламентарий.

Депутат убежден, что "всерьез рассуждать о моральном и правовом весе приговоров МТБЮ может лишь неумный человек или тот, для кого все, что делают страны НАТО, априори свято". "Думаю, нам всем вслед за Сергеем Кужугетовичем следует стряхнуть этот морок и называть вещи своими именами, не позволяя навязывать нам ложные оценки людей и событий, в какую бы обертку они ни были завернуты", - заключил Саблин.

Ранее Шойгу, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов", заявил, что ему "посчастливилось и повезло работать вместе" со многими руководителями бывшей Югославии, в том числе с президентом Слободаном Милошевичем, президентом Республики Сербской Радованом Караджичем и генералом Ратко Младичем.

О трибунале

МТБЮ был создан в 1993 году и официально завершит свою работу в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН 31 декабря этого года. За все время существования инстанцией были выдвинуты обвинения в отношении 161 человека. Из них 90 человек были осуждены и 19 оправданы, еще 13 дел переданы в национальные суды, по двум делам ведутся повторные процессы в МОМУТ - структуре, созданной СБ ООН специально для завершения работы, начатой МТБЮ и Международным уголовным трибуналом по Руанде. Кроме того, 17 человек умерли до вынесения приговора, а в отношении 20 обвинения были сняты в ходе расследования за недостаточностью улик.

Гаагский трибунал неоднократно подвергался критике, в том числе с российской стороны, за необъективность, выливающуюся в более строгие приговоры сербам, нежели в отношении хорватов, боснийских мусульман и косовских албанцев. Сам МТБЮ не ведет официальную статистику относительно национальности обвиняемых и осужденных, объясняя свою позицию тем, что люди оказываются на скамье подсудимых на основании свидетельских показаний и улик, а не на основании их национальности. Однако известно, что в списках тех, кто был привлечен к суду, сербы составляют 66%, хорваты - 20%, бошняки (мусульмане) и албанцы - по 6%, македонцы и черногорцы - по 1%. Максимальный срок - пожизненное заключение - получили шесть человек, все они сербы.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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