В ГД заявили, что говоря о работе с лидерами Югославии, Шойгу назвал вещи своими именами

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, говоря о том, что ему посчастливилось работать с югославскими руководителями, назвал вещи своими именами, осудивший их Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) был органом внешнего управления. Такое мнение в четверг в беседе с ТАСС выразил депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", первый зампредседателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин.

"Либеральные СМИ с показным ужасом пишут о том, что министр обороны России [Сергей Шойгу] с уважением отозвался о сербских патриотах, лидерах бывшей Югославии, с которыми ему посчастливилось работать вместе", - сказал Саблин. По мнению депутата, "Международный трибунал по бывшей Югославии, заморивший Милошевича и осудивший Караджича и Младича, это не суд, а орган внешнего политического управления, созданный государствами, развязавшими войну".

Саблин подчеркнул, что "обвиняемые, заранее назначенные виноватыми, были лишены даже права на личную защиту". "Череда громких скандалов была связана с системой подготовки фальшивых свидетелей. Хорошо известно, что трибунал неоднократно переписывал не только нормы международного права, но и свой собственный устав, когда необходимо было кого-то, обычно серба, осудить, кого-то оправдать", - добавил парламентарий.

Депутат убежден, что "всерьез рассуждать о моральном и правовом весе приговоров МТБЮ может лишь неумный человек или тот, для кого все, что делают страны НАТО, априори свято". "Думаю, нам всем вслед за Сергеем Кужугетовичем следует стряхнуть этот морок и называть вещи своими именами, не позволяя навязывать нам ложные оценки людей и событий, в какую бы обертку они ни были завернуты", - заключил Саблин.

Ранее Шойгу, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов", заявил, что ему "посчастливилось и повезло работать вместе" со многими руководителями бывшей Югославии, в том числе с президентом Слободаном Милошевичем, президентом Республики Сербской Радованом Караджичем и генералом Ратко Младичем.

О трибунале

МТБЮ был создан в 1993 году и официально завершит свою работу в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН 31 декабря этого года. За все время существования инстанцией были выдвинуты обвинения в отношении 161 человека. Из них 90 человек были осуждены и 19 оправданы, еще 13 дел переданы в национальные суды, по двум делам ведутся повторные процессы в МОМУТ - структуре, созданной СБ ООН специально для завершения работы, начатой МТБЮ и Международным уголовным трибуналом по Руанде. Кроме того, 17 человек умерли до вынесения приговора, а в отношении 20 обвинения были сняты в ходе расследования за недостаточностью улик.

Гаагский трибунал неоднократно подвергался критике, в том числе с российской стороны, за необъективность, выливающуюся в более строгие приговоры сербам, нежели в отношении хорватов, боснийских мусульман и косовских албанцев. Сам МТБЮ не ведет официальную статистику относительно национальности обвиняемых и осужденных, объясняя свою позицию тем, что люди оказываются на скамье подсудимых на основании свидетельских показаний и улик, а не на основании их национальности. Однако известно, что в списках тех, кто был привлечен к суду, сербы составляют 66%, хорваты - 20%, бошняки (мусульмане) и албанцы - по 6%, македонцы и черногорцы - по 1%. Максимальный срок - пожизненное заключение - получили шесть человек, все они сербы.