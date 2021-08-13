Кто попал в партийные списки на выборы в Госдуму

К настоящему времени партии выдвинули по федеральному округу 3 908 человек (17 человек на один депутатский мандат), по одномандатным округам - 2 209 (почти 10 человек на место). Больше всего кандидатов в федеральных списках "Единой России" (393 человека), меньше всего - ЛДПР (208). Максимальное число одномандатников выдвинули КПРФ и ЛДПР - по 225 человек. Меньше всего кандидатов по одномандатным округам у "Зеленой альтернативы" ("ЗА") - 32.

Всего ЦИК зарегистрировал списки 14 политических партий - участников выборов в Госдуму РФ VIII созыва, голосование на которых пройдет 17, 18 и 19 сентября. ТАСС подготовил материал о составе партийных списков (расположены в соответствии с датой регистрации).

Центризбирком России 12 августа 2021 года зарегистрировал список кандидатов от партии "Единая Россия" в составе 394 человек. Однако в тот же день стало известно о смерти одного из кандидатов - депутата Госдумы Петра Пимашкова. Таким образом фактическое число претендентов от партии по федеральному округу на сегодняшний день составляет 393 человека.

Как проходила регистрация партийных списков на выборы в Госдуму

По 15 человек в общефедеральной части списка (максимально допустимое законом число) у ЛДПР и "Коммунистов России". Партия "Яблоко" включила в общефедеральную часть лишь одного кандидата. Партию роста и "ЗА" на выборы поведут женщины. В целом от партий выдвинуты 962 женщины по федеральному округу и 434 по одномандатным. Больше всего кандидатов-женщин в списках "Коммунистов России" (147), меньше всего - ЛДПР (33). Количество региональных групп варьируется от 90 у "Яблока" до 36 у КПРФ, "Справедливой России - За правду" (СРЗП) и Партии пенсионеров.

На выборы от партий выдвинуты 280 действующих и 11 бывших депутатов Госдумы VII созыва. Самая "молодая" партия - "Новые люди" (средний возраст кандидатов - 34 года), самая "возрастная" - Партия пенсионеров (53 года).

Закон позволяет кандидатам отказаться от участия в выборах (по федеральному округу - не позднее 1 сентября, по одномандатным - не позднее 11 сентября, а в случае "вынуждающих к тому обстоятельств" - до 15 сентября включительно). Кроме того, партии могут сами исключить из списков отдельных кандидатов (не позднее 3 сентября) и отозвать одномандатников (не позднее 11 сентября). До 11 сентября партии также имеют право полностью отозвать свой федеральный список.

ЛДПР

ЛДПР провела свой предвыборный съезд 25 июня.

ЦИК заверил списки кандидатов от партии 7 июля. 19 июля комиссия зарегистрировала список ЛДПР по федеральному округу.

В федеральный список в настоящее время входят 208 человек, включая 15 кандидатов в общефедеральной части. Первая тройка - лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и депутат Госдумы Сергей Каргинов. Список разбит на 57 региональных групп. Самыми многочисленными из них - по 11 человек - стали группы №12 (Новгородская, Псковская, Тверская области) и №42 (Москва). По одномандатным округам ЛДПР выдвинула 225 человек.

Общее число кандидатов по двум спискам - 433, из них 7,62% - женщины. По федеральному округу выдвинуты 16 женщин (7,69% списка), по одномандатным округам - 17 (7,56%). В числе претендентов на думские мандаты - 33 действующих и четыре бывших депутата Госдумы VII созыва от ЛДПР.

Средний возраст кандидатов от партии - 39 лет. Самый молодой из них - 21-летний Денис Карасев, руководитель молодежной организации ЛДПР в Ростовской области. Он выдвинут по Южному одномандатному избирательному округу №152 (Ростовская область) и в составе региональной группы №57 (Краснодарский край - Ростовская область). Самым старшим по возрасту является лидер партии и списка кандидатов Владимир Жириновский, которому в апреле 2021 года исполнилось 75 лет.

"Коммунисты России"

"Коммунисты России" провели свой предвыборный съезд 30 июня.

ЦИК заверил федеральный список кандидатов от партии 9 июля, список по одномандатным округам - 15 июля. 23 июля комиссия зарегистрировала список "Коммунистов России" по федеральному округу.

Федеральный список включает 391 фамилию. В общефедеральной части - 15 человек. Лидеры списка: председатель ЦК партии Максим Сурайкин и его заместители Руслан Хугаев и Илья Ульянов. Партия выдвинула кандидатов по 68 региональным группам. Самая многочисленная - 11 человек - группа №64 (Санкт-Петербург). В списки одномандатников вошли 204 человека.

Общее число кандидатов - 595, из них 24,71% - женщины. По федеральному округу выдвинуты 100 женщин (25,58%), по одномандатным округам - 47 (23,04%).

Средний возраст кандидатов - 45 лет. Самой молодой стала 21-летняя воспитатель детского сада Анастасия Константинова (Каменск-Уральский одномандатный округ №169, Свердловская область). Самым старшим по возрасту является 88-летний пенсионер Валентин Плетнев (региональная группа №33, Брянская, Курская области).

"Справедливая Россия - За правду"

"Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) провела свой предвыборный съезд 26 июня 2021 года.

ЦИК заверил списки партии 11 июля. 24 июля комиссия зарегистрировала список СРЗП по федеральному округу.

В составе федерального списка - 301 кандидат. В общефедеральную часть изначально вошли пять человек. Однако 5 июля стало известно о смерти режиссера Владимира Меньшова, который занимал третью позиции в списке партии. В итоге в общефедеральной части остались четыре фамилии: председатель партии Сергей Миронов, сопредседатели СРЗП Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также секретарь президиума центрального совета партии, сенатор Александр Бабаков. Список разбит на 36 региональных групп. Самая многочисленная (№19, 12 человек) объединяет Вологодскую, Костромскую, Новгородскую, Смоленскую, Тверскую области. По одномандатным округам партия выдвинула 223 человека.

Общее число кандидатов СРЗП - 524, из них 20,42% - женщины. В федеральном списке - 64 женщины (21,26%), в списке одномандатников - 43 (19,28%). От партии выдвинуты 20 действующих и один бывший депутат Госдумы VII созыва - члены фракции "Справедливая Россия".

Средний возраст кандидатов - 48 лет. Самый молодой - 23-летний студент, музыкант Гованес Татосян (региональная группа №1, Адыгея), самый старший по возрасту - 81-летний Герой РФ летчик Владимир Шарпатов (группа №20, Курганская, Омская, Тюменская области).

КПРФ

КПРФ провела свой предвыборный съезд 24 июня.

ЦИК заверил списки партии 11 июля. 24 июля комиссия зарегистрировала список КПРФ по федеральному округу.

По итогам проверки документов, предоставленных партий, Центризбирком отказал КПРФ в регистрации директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина, который занимал третью позицию общефедеральной части списка. Причиной такого решения, по сообщению комиссии, стала информация о наличии у кандидата иностранных финансовых инструментов, что запрещено избирательным законодательством. Грудинин обратился с жалобой на решение ЦИК в Верховный суд РФ. 9 августа суд отклонил жалобу.

В федеральном списке КПРФ - 344 кандидата. В общефедеральную часть вошли 14 человек. Первая тройка - председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, летчик-космонавт, депутат Госдумы Светлана Савицкая и первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. Список разбит на 36 региональных групп, самой многочисленной стала группа №43 по Москве (31 человек). По одномандатным округам выдвинуты 225 кандидатов.

По словам Юрия Афонина, выдвиженцы от партии представляют "широкую коалицию левопатриотических сил", в т.ч. "Левого фронта" и движения "За новый социализм".

Общее число выдвинутых кандидатов - 569, из них 14,59% - женщины. В федеральном списке - 53 женщины (15,41%), в одномандатных округах - 30 (13,33%). В числе претендентов на думские мандаты - 35 действующих и один бывший депутат Госдумы VII созыва от КПРФ.

Средний возраст кандидатов - 48 лет. Самый молодой претендент от КПРФ - 21-летний Станислав Скидан, помощник депутата Тульской облдумы от КПРФ (региональная группа №23, Калужская, Рязанская и Тульская области). Самый старший - 85-летний гендиректор сельскохозяйственного производственного кооператива "Усольский свинокомплекс", депутат заксобрания Иркутской области Илья Сумароков (группа №11, Якутия, Магаданская и Иркутская области).

"Гражданская платформа"

"Гражданская платформа" провела свой предвыборный съезд 3 июля.

ЦИК заверил списки партии 13 июля. 26 июля комиссия зарегистрировала список "Гражданской платформы" по федеральному округу.

По федеральному округу выдвинуты 234 кандидата. В общефедеральной части - три фамилии: председателя федерального политкомитета партии, депутата Госдумы VII созыва Рифата Шайхутдинова, его заместителя Сергея Милицкого и секретаря федерального политкомитета Валерия Вакарюка. Список разбит на 41 региональную группу, в пяти из них (№1, 9, 14, 21 и 35) - по восемь человек (максимальное число кандидатов от партии в группах). В одномандатных округах выдвинуты 64 человека.

Общее число кандидатов от "Гражданской платформы" - 298, из них 24,5% - женщины. В федеральном списке - 62 женщины (26,5%), в списке одномандатников - 11 (17,19%).

Средний возраст кандидатов - 41 год. Самый молодой - 21-летний Тимофей Кондрашов, член политкомитета регионального отделения партии в Тверской области (региональная группа №26 по Московской области, Балашиха, Одинцово, Дмитров, Красногорск, Сергиев-Посад). Самым старшим по возрасту является 74-летний Василий Бобалев, секретарь псковского отделения партии (группа №20, Курганская, Омская, Тюменская области).

Российская партия свободы и справедливости

Российская партия свободы и справедливости (РПСС) провела свой предвыборный съезд 3 июля.

ЦИК заверил списки партии 14 июля. 27 июля комиссия зарегистрировала список РПСС по федеральному округу.

В федеральном списке - 243 кандидата. В общефедеральную часть вошли девять человек. Первая тройка: лидер партии, журналист, депутат заксобрания Владимирской области Максим Шевченко, предприниматель Дмитрий Потапенко и депутат Законодательной думы Хабаровского края, координатор партии Максим Кукушкин. Председатель центрального комитета партии Константин Рыков в выборах не участвует. Список по федеральному округу разбит на 40 региональных групп. Самые многочисленные - по 12 человек - №26 (Московская обл.) и №27 (Адыгея, Краснодарский край). Список РПСС по одномандатным округам включает 104 фамилии.

Общее число кандидатов - 347, из них 29,68% - женщины. В списках по федеральному округу - 80 женщин (32,92%), в одномандатных округах - 23 (22,12%).

Средний возраст - 41 год. Самый молодой из претендентов на думский мандат - 21-летний Антон Мятович, директор веб-студии PRICE-NT, депутат молодежного парламента Свердловской области. Он выдвинут по федеральному округу (группа №10, Свердловская область) и по Нижнетагильскому одномандатному округу №171. Самая старшая среди кандидатов от РПСС - 79-летняя пенсионерка Валентина Цыба (региональная группа №19, Удмуртия).

"Родина"

"Родина" провела свой предвыборный съезд 26 июня.

ЦИК заверил списки кандидатов от партии 9 июля. 27 июля комиссия зарегистрировала список "Родины" по федеральному округу.

По федеральному округу выдвинуты 280 человек. В общефедеральной части - 10 кандидатов. Список от партии возглавили председатель "Родины", депутат Госдумы Алексей Журавлев, герой РФ Андрей Богатов и певица, заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова. Список разбит на 60 региональных групп, самая многочисленная из них (восемь человек) - группа №26, Краснодарский край. По одномандатным округам партия выдвинула 145 человек.

Общее число выдвинутых кандидатов - 425, из них 17,65% - женщины. По федеральному округу выдвинуты 57 женщин (20,36%), по одномандатным округам - 18 (12,41%).

Средний возраст кандидатов - 44 года. Самый молодой - 21-летний Валерий Кудинов, руководитель брянского отделения молодежного крыла партии "Тигры Родины" (региональная группа №21, Калужская область), самый старший по возрасту - 76-летний Владимир Шерягин, пенсионер (Одинцовский одномандатный избирательный округ №122, Московская область).

Российская экологическая партия "Зеленые"

"Зеленые" провели свой предвыборный съезд 6 июля.

ЦИК заверил списки кандидатов от партии 17 июля. 30 июля комиссия зарегистрировала список "Зеленых" по федеральному округу.

По федеральному округу выдвинуты 226 кандидатов. В общефедеральной части списка - десять фамилий, первые позиции занимают председатель партии Андрей Нагибин, сопредседатель "Зеленых", летчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин и сопредседатель партии Сергей Шахматов. Список разделен на 46 региональных групп. Самая многочисленная - 15 человек - №4, Москва. По одномандатным округам выдвинуты 94 кандидата.

Общее число претендентов на думские мандаты от партии - 320, из них 30,31% - женщины. По федеральному округу выдвинуты 65 женщин (28,76%), по одномандатным округам - 32 (34,04%).

Средний возраст кандидатов - 44 года. Самой молодой стала 21-летняя Полина Анисимкова, помощник генерального директора АО "Проект-Н". Она выдвинута сразу по двум спискам: в составе региональной группы №4 (Москва) и по Медведковскому одномандатному округу №200 (Московская область). Самым старшим по возрасту является 79-летний пенсионер, член совета регионального отделения партии в Белгородской области Егор Глазунов (группа №32, Белгородская область).

"Зеленая альтернатива"

"Зеленая альтернатива" ("ЗА") провела свой предвыборный съезд 25 июня.

ЦИК заверил списки кандидатов от партии 16 июля. 2 августа комиссия зарегистрировала список "ЗА" по федеральному округу.

По федеральному округу выдвинуты 214 человек. В общефедеральной части - пять человек. В тройку лидеров вошли кандидаты-женщины: певица Виктория Дайнеко, блогер, журналист София Калягина, журналист, зоозащитник Ксения Качаева. Председатель партии Руслан Хвостов возглавляет региональную группу №3 по Московской области. В целом список разбит на 42 региональные группы, самой многочисленной (семь человек) стала группа №1, Москва. По одномандатным округам "ЗА" выдвинула 32 человек.

Общее число кандидатов - 246, из них 43,09% - женщины. По федеральному округу выдвинуты 90 женщин (42,06%), по одномандатным округам - 16 (50%).

Средний возраст кандидатов - 35 лет. Самая молодая среди них - 21-летняя Дарья Кузнецова (региональная группа №28, Липецкая, Тамбовская области), самая старшая - 76-летняя пенсионерка Зинаида Гулина (Люблинский одномандатный округ №199, Москва).

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость

Партия пенсионеров провела свой предвыборный съезд 29 июня.

ЦИК заверил списки кандидатов от партии 17 июля. 2 августа комиссия зарегистрировала список Партии пенсионеров по федеральному округу.

В федеральном списке - 277 кандидатов. В общефедеральную часть вошли трое кандидатов: председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков и его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков. Список разбит на 36 региональных групп. Самые многочисленные - по 20 человек - №17 (Московская обл.) и №24 (Брянская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Смоленская, Тверская и Ярославская обл.). В одномандатных округах партия выдвинула 200 человек.

Общее число кандидатов - 477, из них 20,13% - женщины. По федеральному округу выдвинуты 57 женщин (20,58%), по одномандатным округам - 39 (19,5%).

Средний возраст кандидатов - 53 года. Самый молодой - Александр Сидоров, которому в сентябре исполнится 22 года (региональная группа №19, Карелия, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области). Самый старший - профессор, доктор технических наук Родион Попо, в августе он отмечает свое 84-летие (группа №16, Москва).

Партия роста

Партия роста провела свой предвыборный съезд 7 июля.

ЦИК заверил списки кандидатов от партии 16 июля. 2 августа комиссия зарегистрировала список Партии роста по федеральному округу.

По федеральному округу выдвинуты 286 кандидатов. В общефедеральную часть списка вошли три женщины: режиссер, клипмейкер Ирина Миронова, председатель комитета по социальным вопросам гордумы Томска Елена Ульянова, член Комиссии по делам инвалидов при президенте РФ, обладательница титула "Мисс мира-2013" среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова. Председатель партии Борис Титов возглавил региональную группу №1 по Москве. Федеральный список разбит на 37 региональных групп, самая многочисленная из них - 21 человек - группа №3 (Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская обл., Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ). В одномандатных округах выдвинут 101 человек.

Общее число кандидатов - 387, из них 22,22% - женщины. По федеральному округу выдвинуты 60 женщин (20,98%), по одномандатным округам - 26 (25,74%).

Средний возраст кандидатов - 44 года. Самым молодым является 21-летний Гимбатгаджи Шабанов, депутат молодежного парламента при Народном собрании Дагестана (региональная группа №13, Дагестан). Самый старший по возрасту - 72-летний Святослав Комаров, бывший президент Орловской торгово-промышленной палаты (группа №19, Орловская, Рязанская, Тульская области).

"Яблоко"

"Яблоко" провело свой предвыборный съезд 3-4 июля.

ЦИК заверил списки кандидатов от партии 17 июля. 5 августа комиссия зарегистрировала список "Яблока" по федеральному округу.

В федеральном списке - 300 фамилий. Его возглавляет председатель "Яблока" Николай Рыбаков (единственный кандидат в общефедеральной части). Список включает 90 региональных групп, из них самая многочисленная в составе 11 человек - группа №86 (Вологодская, Новгородская обл.). В одномандатных округах партия выдвинула 161 человека. Однако 9 августа Мосгорсуд отменил регистрацию одного из них - главы псковского отделения партии Льва Шлосберга (Ховринский одномандатный округ №207, Москва). Суд таким образом удовлетворил иск одного из соперников Шлосберга в округе - кандидата от партии "Зеленые" Андрея Пангаева. Решение еще не вступило в силу.

Общее число кандидатов - 461, из них 28,2% - женщины. По федеральному округу выдвинуты 88 женщин (29,33%), по одномандатным округам - 42 (26,09%).

Средний возраст кандидатов - 43 года. Самый молодой - 21-летний Александр Стрельников, студент юрфака Воронежского госуниверситета, член регионального совета "Яблока". Он выдвинут сразу по двум спискам - в составе региональной группы №48 (Воронежская область) и по Воронежскому одномандатному округу №87. Самый старший по возрасту среди кандидатов - 78-летний Валерий Борщев, член федерального политсовета партии, сопредседатель правозащитной фракции "Яблока", сопредседатель Московской Хельсинкской группы (первый номер региональной группы №8, Москва - Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ №203).

"Новые люди"

"Новые люди" провели свой предвыборный съезд 4 июля.

ЦИК заверил списки кандидатов от партии 15 июля. 10 августа комиссия зарегистрировала список "Новых людей" по федеральному округу.

По федеральному округу выдвинуты 211 человек. Список возглавляют лидер партии, владелец компании "Фаберлик" Алексей Нечаев и советник лидера "Новых людей", экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Он разбит на 37 региональных групп, самая многочисленная - региональная группа №4 (Бурятия, Якутия, Иркутская обл.) в составе девяти человек. В одномандатных округах партия выдвинула 212 кандидатов.

Общее число кандидатов - 423, из них 30,02% - женщины. По федеральному округу выдвинуты 77 женщин (36,49%), по одномандатным округам - 50 (23,58%).

Средний возраст кандидатов - 34 года. Самый молодой - руководитель штаба партии в Белгородской области Георгий Зайцев, которому в августе 2021 года исполняется 21 год. Он выдвинут по федеральному округу под первым номером региональной группы №15 (Белгородская, Курская области) и по Старооскольскому одномандатному округу №76 (Белгородская область). Старше остальных кандидатов от партии 61-летний предприниматель Русланбек Цикуниб, который выдвинут по Адыгейскому одномандатному округу №1.

"Единая Россия"

"Единая Россия" провела первый этап своего предвыборного съезда 19 июня. ЦИК заверил списки кандидатов от партии 11 июля. 12 августа комиссия зарегистрировала список "Единой России" по федеральному округу.

В федеральном списке - 393 человека. Его лидерами стали пять кандидатов (членами партии не являются): министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы №40 Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Федеральный список разбит на 57 региональных групп, 44 из которых возглавили действующие главы регионов. Самой многочисленной (19 человек) стала группа №1, куда входят Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская и Магаданская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ. По одномандатным округам выдвинуты 219 человек.

Около трети выдвиженцев - общественники и волонтеры, члены ОНФ, движения "Мы вместе", победители кадровых конкурсов "Лидеры России" и "Федеральный политстартап". Почти половина кандидатов - беспартийные.

Общее число кандидатов от партии - 612, из них 21,73% - женщины. По федеральному округу выдвинуты 93 женщины (23,66%), по одномандатным округам - 40 (18,56%). В списках партии - 187 членов фракции "Единая Россия" Госдумы VII созыва, три представителя других фракций (ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ) и пять бывших депутатов-единороссов седьмого созыва.

Средний возраст кандидатов - около 51 года. Самой молодой стала 21-летняя вожатая школы Тольятти Ирина Долгополова (Тольяттинский одномандатный округ №159, Самарская область), самым старшим по возрасту - 85-летний депутат Госдумы РФ Владимир Ресин (региональная группа №38, Москва).