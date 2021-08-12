Посол РФ рассказал об отсутствии контактов с Лондоном по задержанию британца в Германии

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании не обсуждало с посольством России в Лондоне задержание сотрудника британской дипмиссии в Берлине по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Об этом в четверг ТАСС сообщил глава российской дипмиссии в Лондоне Андрей Келин.

"Не могу ничего сказать по этому делу. Обращений от правительства Великобритании не было. Я сегодня встречался с высокопоставленными представителями МИД и Минобороны, разговора на эту тему не было", - заявил дипломат, который вместе с замглавы МИД Великобритании Венди Мортон и замминистра обороны Аннабель Голди принял участие в памятной церемонии в Ливерпуле, посвященной 80-летней годовщине первого Северного конвоя, доставлявшего грузы для нужд Красной армии в годы Второй мировой войны.

Генпрокуратура ФРГ в среду проинформировала о задержании в городе Потсдам (федеральная земля Бранденбург) британца Дэвида С., работавшего в посольстве в Берлине. В доме и на рабочем месте подозреваемого были проведены обыски. Как утверждает германская сторона, "по крайней мере один раз он переправил полученные в рамках своей профессиональной деятельности документы представителю российской спецслужбы, за что получил наличные деньги в неустановленном размере".

В среду вечером британец по решению суда был помещен под арест. В посольстве России в Берлине в связи с этими сообщениями заявили, что российская дипмиссия "к настоящему времени не располагает какой-либо официальной информацией, полученной от германской стороны".

В ранее распространенном заявлении британской полиции говорилось, что задержанному в Германии британцу 57 лет. По информации английских СМИ, его зовут Дэвид Смит и он работал охранником в посольстве Великобритании в Берлине и не обладал дипломатическим иммунитетом. Правоохранительные органы Соединенного Королевства подчеркнули, что задержание было произведено при участии контртеррористического подразделения полиции Лондона, которое традиционно проводит расследования по делам о шпионаже. При этом в британской прессе высказывались предположения, что за Дэвидом С. некоторое время внимательно наблюдала британская служба контрразведки MI-5.