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Сенатор от ХМАО Юрий Важенин решил покинуть Совет Федерации

Он отметил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах в заксобрание региона по семейным обстоятельствам

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сенатор от Ханты-Мансийского округа - Югры Юрий Важенин по семейным обстоятельствам не будет участвовать в сентябрьских выборах в заксобрание региона и покинет Совет Федерации.

"Я по личным причинам решил отказаться от выборов в думу Югры. Соответственно, и в Совет Федерации не пойду. <...> Пока не знаю, чем буду дальше заниматься", - сказал Важенин ТАСС в четверг.

Он добавил, что подготовил необходимые документы и завтра подаст их в избирком ХМАО.

Сенатором Важенин стал в октябре 2016 года. До Совета Федерации он был депутатом думы ХМАО и работал генеральным директором ООО "Газпром переработка". Его полномочия заканчиваются в сентябре 2021 года.

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