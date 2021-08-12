Избирком в Петербурге выявил 18,4% недостоверных подписей среди предоставленных Булановой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия №17 в Санкт-Петербурге выявила 18,4% недостоверных подписей среди тех, что предоставили Татьяной Булановой для регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания города седьмого созыва. Об этом сообщила председатель рабочей группы по проверке подписных листов Александра Виноградова на заседании комиссии в четверг.

"На проверку были предоставлены 1 270 подписей. Проверка осуществлялась путем случайной выборки. Были проверены все 1 270 подписей, из них недостоверных - 234, что составило 18,4%, - сказала Виноградова, добавив, что допустимым является доля в 5%. - Они недостоверные по каким признакам: там нет или неполные данные паспорта, нет или неполные адреса места жительства, и сведения об избирателе внесены не самим избирателем и не лицом, осуществляющим сбор подписей".

На заседании председатель ТИК №17 Василий Демкин озвучил предложение "утвердить решение территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Булановой Татьяне Ивановне". Его приняли единогласно.

10 августа по итогам заседания рабочей группы ТИКа по приему подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты заксобрания в пресс-службе регионального отделения партии "Родина", от которой выдвинута артистка, сообщали, что комиссия огласила решение об отказе в регистрации кандидатуры Булановой.

Глава регионального отделения партии "Родина" в Санкт-Петербурге Андрей Петров после заседания заявил журналистам, что решение ТИК обжалуют. "Порядок обжалования: сначала - городская избирательная комиссия, потом - суд. У нас достаточно сжатые сроки, я думаю, что 16 августа мы должны уже будем подать", - сказал он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначили на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.