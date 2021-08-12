Избирком Петербурга отказал в регистрации списка "Родины" на выборах в заксобрание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 12 августа отказала в регистрации списка кандидатов от партии "Родина" на выборах депутатов законодательного собрания города седьмого созыва. Заседание транслировалось на странице горизбиркома в соцсети "ВКонтакте".

"Принято единогласно", - сказала председатель горизбиркома Наталья Чечина, подводя итоги голосования по вопросу об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Заксобрания Петербурга по единому избирательному округу, выдвинутого региональным отделением партии "Родина".

Как пояснил на заседании член горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа, среди предоставленных региональным отделением подписей, отобранных для проверки, доля тех, что обладают признаками недействительности, превышает допустимую законом.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, а также выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города назначили на 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.