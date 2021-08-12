МВД запретило въезд в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии Вагабзаде

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. МВД РФ приняло решение о запрете въезда на территорию России на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде после высказывания о русских. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что Вагабзаде на камеру назвал русских свиньями.

"Сегодня <...> приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь", - говорится в сообщении ведомства.

Куат Ахметов - организатор так называемых "языковых патрулей" в Казахстане - заявил о якобы пренебрежительном отношении россиян к своим соотечественникам.

Также в МВД напомнили, что 10 августа было принято аналогичное решение сроком на 10 лет в отношении гражданина Киргизской Республики, совершившего нападение на русскоговорящую девушку в торгово-развлекательном центре "Технопарк" города Бишкек.

"МВД России предупреждает, что иностранные граждане, призывающие к деструктивным действиям в отношении РФ, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, не будут допускаться на территорию страны в связи с тем, что их нахождение в России может угрожать общественному порядку и безопасности", - сказали в ведомстве.