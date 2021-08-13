В МИД РФ считают целесообразным сокращение долларовой части в национальных резервах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. России целесообразно продолжить сокращение долларовой составляющей в международных резервах, чтобы не допустить проблем для своей экономики в связи с экономической ситуацией в США. Об этом заявили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Целесообразно продолжить работу по дальнейшему сокращению долларовой составляющей в национальных международных резервах. При этом заменить американский доллар можно иными валютами - как национальными, так и региональными, а в перспективе, вероятно, и некими цифровыми активами", - отметили в дипведомстве.

На Смоленской площади отметили, что 50-летний юбилей упразднения Бреттон-Вудской системы является поводом для размышления над эволюцией монетарных политик центральных банков мира и "противоречивым сохранением доминирующего положения ничем не обеспеченного доллара". "Сегодняшняя ситуация в экономике США по некоторым признакам напоминает период 1970-х годов. ВВП страны за 2020 год сократился на 3,5% - это самое большое снижение с 1946 года. Дефицит торгового баланса вырос до $678,7 млрд (+17,7%), превысив прежний максимум кризисного 2008 года, - обратили внимание в МИД. - В практическом плане можно говорить о 60-кратном падении покупательной способности американской валюты, которое сопровождалось еще более масштабным наращиванием госдолга".

В связи с этим в российском дипведомстве подчеркнули, что постоянное и бесконтрольное наращивание Вашингтоном долларовой массы является общемировой проблемой. Однако объявления Вашингтоном дефолта ради обнуления долгов ждать не стоит. "Последствия от выбранного американцами курса, безусловно, будут: их валюта продолжит обесцениваться, а уровень жизни граждан, скорее всего, деградирует. Но, опять-таки, это уже проблема хранящих свои сбережения (и национальные резервы) в долларах", - отметили в МИД.

Актуальность независимых платежных систем

В Москве считают очевидной необходимость пересмотра мировой практики вливания денежной ликвидности в казначейские облигации США "под мизерные процентные ставки". "Напомним, в июне ставка по десятилетним облигациям США составляла около 1,5%, в то время как инфляция в стране ускорилась в годовом выражении до 5,4%, что равносильно обесцениванию сбережений инвесторов на 3,9% - один из наихудших показателей среди развитых экономик мира. Россия со своей стороны продолжает активно сокращать вложения в американские ценные бумаги: за 10 лет соответствующие наши инвестиции сократились в 45 раз и в настоящее время составляют менее $4 млрд", - пояснили на Смоленской площади.

Кроме того, уход от привязки к доллару в межгосударственных расчетах рассматривается Москвой как объективная реакция на снижение предсказуемости экономической политики США, указали в МИД. В связи с этим, подчеркнули в дипведомстве, большое значение имеет продвижение независимых от Вашингтона платежных систем. "В России эта задача решается в том числе при помощи "Системы передачи финансовых сообщений" Банка России и платежных карт "Мир", - продолжили в дипведомстве.

В министерстве подчеркнули, что указанные направления работы обозначают демонтаж действующей более полувека однополярной финансовой системы. "Какие-то готовые решения отсутствуют, в связи с чем возникает необходимость глубокого переосмысления устоявшихся моделей сотрудничества между государствами и коммерческими структурами. Уверены, что в ближайшее время все большее количество стран придет к аналогичным выводам и подтвердит актуальность данного курса", - заключили в МИД.