Россия не рассматривает возможность эвакуации своего посольства в Кабуле

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вопрос эвакуации российского посольства в Кабуле в связи с захватом талибами (движение "Талибан", запрещено в РФ) крупнейших городов Афганистана - Кандагара и Герата - не рассматривается. Об этом заявил ТАСС в пятницу спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Нет, не рассматривается", - сказал он. По словам Кабулова, возможностей для захвата Кабула у талибов "в обозримом будущем нет".

Он также отметил, что затягивание Кабулом мирных переговоров с талибами привело к ухудшению ситуации в Афганистане.

Дипломат положительно оценил свои контакты с представителями катарского политического офиса движения "Талибан", состоявшиеся накануне в Дохе.

"Но одно дело договариваться, а другое дело - реализовать это. И это зависит не только от талибов, но и от нынешнего кабульского правительства, которое, наконец, должно взяться за ум и начинать содержательные переговоры. Они дотянули время до того, что мы получили", - подчеркнул он.

Во вторник в Дохе состоялась серия встреч по афганскому урегулированию. Участники обсудили перспективы мирного урегулирования на фоне обострившейся ситуации в Афганистане, вызванной столкновениями правительственных сил и движения "Талибан". Делегацию Кабула возглавлял председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла. В заседании в Дохе приняли участие спецпредставители России, США, Китая и Пакистана.