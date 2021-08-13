В РФ признали нежелательной бельгийскую НПО "Международное партнерство за права человека"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России бельгийской НПО "Международное партнерство за права человека". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре РФ по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации International Partnership for Human Rights (IPHR, "Международное партнерство за права человека", Королевство Бельгия)", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве считают, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной.