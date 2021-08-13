{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В РФ признали нежелательной бельгийскую НПО "Международное партнерство за права человека"

В Генпрокуратуре считают, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны
Здание Генеральной прокуратуры РФ Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России бельгийской НПО "Международное партнерство за права человека". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре РФ по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации International Partnership for Human Rights (IPHR, "Международное партнерство за права человека", Королевство Бельгия)", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве считают, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной.

Теги
Россия
Продвижение "Талибана" в Афганистане
Россия не рассматривает возможность эвакуации своего посольства в Кабуле
Возможностей для захвата Кабула у талибов "в обозримом будущем нет", заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов
Читать полностью