Трем кандидатам в губернаторы Хабаровского края отказали в регистрации

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края отказала в регистрации на выборы главы региона главному редактору газеты "Молодой дальневосточник XXI век" Владимиру Чернышову, выдвинутому региональным отделением партии "Новые люди", первому секретарю хабаровского краевого комитета КПРФ Петру Перевезенцеву и предпринимателю Игорю Логвинову, выдвинутому "Зеленой альтернативой". Об этом сообщается на странице избиркома в Instagram.

"Отказано в регистрации кандидатом на должность губернатора Хабаровского края Логвинову Игорю Валерьевичу, выдвинутому избирательным объединением "Политическая партия "Зеленая альтернатива"; Перевезенцеву Петру Владимировичу, выдвинутому избирательным объединением "Хабаровское краевое отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"; Чернышову Владимиру Сергеевичу, выдвинутому избирательным объединением "Региональное отделение в Хабаровском крае политической партии "Новые люди", - говорится в сообщении.

Зарегистрированы кандидатами на выборы главы края: предприниматель Бабек Юсиф оглы Мамедов от партии "Родина" и председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров Владимир Парфенов. Ранее регистрацию прошли врио главы региона Михаил Дегтярев (ЛДПР) и телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"). Предприниматель Микаел Багдасарян, выдвигавшийся на выборы губернатора Хабаровского края от партии "Зеленые", снял свою кандидатуру на прошлой неделе.

Досрочные выборы губернатора региона назначены на единый день голосования 19 сентября.