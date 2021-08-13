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Единый день голосования

Трем кандидатам в губернаторы Хабаровского края отказали в регистрации

Отказ получили Владимир Чернышов, Петр Перевезенцев и Игорь Логвинов

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края отказала в регистрации на выборы главы региона главному редактору газеты "Молодой дальневосточник XXI век" Владимиру Чернышову, выдвинутому региональным отделением партии "Новые люди", первому секретарю хабаровского краевого комитета КПРФ Петру Перевезенцеву и предпринимателю Игорю Логвинову, выдвинутому "Зеленой альтернативой". Об этом сообщается на странице избиркома в Instagram.

"Отказано в регистрации кандидатом на должность губернатора Хабаровского края Логвинову Игорю Валерьевичу, выдвинутому избирательным объединением "Политическая партия "Зеленая альтернатива"; Перевезенцеву Петру Владимировичу, выдвинутому избирательным объединением "Хабаровское краевое отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"; Чернышову Владимиру Сергеевичу, выдвинутому избирательным объединением "Региональное отделение в Хабаровском крае политической партии "Новые люди", - говорится в сообщении.

Зарегистрированы кандидатами на выборы главы края: предприниматель Бабек Юсиф оглы Мамедов от партии "Родина" и председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров Владимир Парфенов. Ранее регистрацию прошли врио главы региона Михаил Дегтярев (ЛДПР) и телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"). Предприниматель Микаел Багдасарян, выдвигавшийся на выборы губернатора Хабаровского края от партии "Зеленые", снял свою кандидатуру на прошлой неделе.

Досрочные выборы губернатора региона назначены на единый день голосования 19 сентября.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияХабаровский край
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