Кандидат в депутаты Госдумы Антон Фургал представил некачественные подписи

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Кандидат в депутаты Государственной думы в Хабаровском крае, самовыдвиженец Антон Фургал не представил в избирком нужное количество достоверных подписей. В результате избирательная комиссия региона отказала ему в регистрации, сообщается в пятницу на странице избиркома края в Instagram.

Фургал выдвигался на выборы в качестве самовыдвиженца по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70. В поддержку самовыдвижения кандидат должен был собрать 15433 подписи. Он предоставил 15789. Проверке подлежали 3087 подписей, для чего была произведена случайная выборка папок с подписными листами.

"В ходе проверки установлено, что количество признанных недействительными и недостоверными подписей превысило 155, что больше 5% от числа отобранных к проверке. В связи с этим была произведена дополнительная выборка подписей, подлежащих проверке в количестве 2315. Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения кандидата Фургала Антона Сергеевича, 2609 подписей признаны недостоверными и недействительными, что составляет 48,2% от общего количества подписей, отобранных к проверке", - говорится в сообщении.

Подписи в поддержку выдвижения Фургала проверяли с помощью специализированного технического комплекса, который по инициативе ЦИК России применяется на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва.

Кандидатам отказывают в регистрации при выявлении пяти и более процентов недостоверных или недействительных подписей от общего количества подписей, подлежащих проверке. "Вследствие чего кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Фургалу Антону Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, отказано в регистрации 13 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

На этой неделе также было отказано кандидату-самовыдвиженцу Андрею Петрову, он не предоставил необходимые документы в окружную избирательную комиссию. В выборах в Госдуму от Хабаровского края участвуют 20 человек.