Лавров посоветовал Зеленскому пересмотреть сериал "Слуга народа"

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 13 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть сериал "Слуга народа", где украинский лидер сыграл главную роль, и вспомнить лозунги, с которыми он пришел к власти в 2019 году.

На встрече в пятницу с представителями гражданского общества в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" глава российского дипведомства прокомментировал недавнее заявление Зеленского о том, что жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны переехать в Россию.

"Это вообще возмутительно, - подчеркнул министр. - Это человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, которые он, собственно говоря, продвигал и в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народа". Я бы очень рекомендовал господину Зеленскому пересмотреть этот сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методами искусства. У него это получалось гораздо лучше, чем то, что мы видим сейчас".

По словам Лаврова, нынешний политический курс Зеленского - это "откровенная игра на руку тем же самым неонацистам", чтобы сохранить свою власть. "Печально", - добавил глава дипведомства.

Сериал снят студией "Квартал 95", образованной из одноименной команды КВН, капитаном которой был Зеленский. Первая его трансляция на телеканале "1+1" стала абсолютным лидером украинского телерейтинга.

По сюжету сериала, главный герой (учитель истории Василий Петрович Голобородько) настолько разозлен всем, что происходит вокруг - коррупцией, разрухой, кумовством, - что грозится устроить президенту жизнь простого учителя, а простому учителю, наконец, позволить жить так, как живет президент. По просьбе учеников Василий Петрович выдвигается в президенты Украины и побеждает.