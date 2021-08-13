Лавров: выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР не нарушает международное право

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 13 августа. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вольны сами выбирать гражданство, Россия не нарушает никаких международных норм, выдавая им паспорта. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями гражданского общества в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".

"В последнее время стали звучать голоса, что, проводя паспортизацию Донецкой и Луганской народных республик, Россия нарушает международное право. Все это ложь. Во-первых, Европейская конвенция по правам человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином. Другие конвенции говорят о том, что каждый человек вправе выбрать себе гражданство", - пояснил министр.

Лавров обратил внимание на то, что на Украине "венгры, поляки, румыны имеют паспорта своих государств и десятилетиями ни у кого это не вызывало каких-либо вопросов". Однако со стороны украинского руководства стали сразу же доноситься возмущения, как только Россия стала выдавать паспорта жителям Донбасса, "которых Киев объявил террористами и сделал их жертвами торговой, экономической, транспортной блокады".

"В этой связи они каждый раз, когда мы направляем на восток Украины гуманитарную помощь, - вот недавно МЧС очередной конвой отправило - они выступают с какими-то громкими протестами, требуют прекратить. Прекратить что? Прекратить оказывать гуманитарное содействие людям, которых они пытаются задушить, по большому счету", - указал глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что Россия считает необходимым оказывать помощь жителям Донбасса, оказавшимся в трудном положении. "Вообще, надо помогать соседям, надо помогать Донецкой и Луганской народным республикам, которые были провозглашены и которые в 2015 году согласились принять минские договоренности и не настаивать на своей независимости при условии, что им будут предоставлены гарантии сохранения своей культуры, своего языка и своих исторических связей с соседними регионами России", - заключил Лавров.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта.