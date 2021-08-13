Путин и Меркель обсудят перспективы двустороннего сотрудничества на встрече в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 20 августа в Москве. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", - отметили в пресс-службе российского лидера.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что 20 августа Меркель отправится в Москву, а 22 августа посетит Киев.

Последний раз Путин и Меркель проводили очные переговоры в январе 2020 года в российской столице. После этого лидеры неоднократно созванивались по телефону, в последний раз - 21 июля текущего года. В марте 2021 года в формате видеоконференции состоялись также трехсторонние переговоры с участием Путина, Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

В этом году завершается четвертый канцлерский срок Меркель, в пятый раз свою кандидатуру она выдвигать не стала. Новый канцлер ФРГ будет определен по итогам выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября.