Лавров: созыв СБ ООН по Афганистану будет полезен, если даст старт деловым переговорам

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 13 августа. /ТАСС/. Срочный созыв Совета Безопасности ООН, о котором просят представители Афганистана, будет полезен только в том случае, если поможет начать деловые переговоры по ситуации в этой стране. Об этом заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Сейчас афганские представители просят срочно созвать СБ ООН. Это будет полезно в том случае, если он соберется не чтобы просто обговорить [ситуацию] и выместить, так сказать, зло друг на друге, а если соберется с подготовленным результатом, который поможет начать деловые переговоры, а не пытаться маневрировать", - сказал министр.

Лавров отметил, что Россия выступает за политическое урегулирование в Афганистане на основе решений Совбеза ООН и с сожалением относится к тому, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) пытается силовым путем решить ситуацию в стране.

"Мы за то, чтобы афганское урегулирование состоялось с участием всех политических, этнических, конфессиональных сил страны. Мы за процессы, которые одобрены в Совете Безопасности ООН, которые сейчас затормозились, к сожалению. Правительственная делегация уже полтора-два года не очень заинтересована в том, чтобы переговоры возобновились. На этом фоне, опять же к сожалению, талибы решили попытаться урегулировать ситуацию военным путем. Они завоевывают все больше городов и уездов. Это все плохо, неправильно", - сказал он.

Как уточнил министр, Россия находится в контакте со всеми политическими силами в Афганистане, в том числе правительством и движением "Талибан". "Мы разговариваем со всеми мало-мальски значимыми политическими силами в Афганистане: и с правительством, и с талибами, и с представителями узбеков, таджиков, со всеми. Видим, как непросто афганскому обществу сформировать консенсус", - добавил Лавров.