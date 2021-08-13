В Кремле разделяют призыв "Альянса патриотов Грузии" к улучшению отношений с Россией

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Власти России разделяют озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей с Грузией и призыв к их улучшению. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-служба Кремля, комментируя открытое письмо оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой оказать содействие в нормализации отношений между Москвой и Тбилиси.

"Разделяем высказанную в письме озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения. Россия всегда выступала за конструктивные отношения с Грузией. Как известно, не мы были инициаторами их разрыва", - подчеркнули в пресс-службе.

В Кремле назвали обращение "Альянса патриотов Грузии" наглядным подтверждением того, что, "несмотря на все потуги русофобов и радикалов, в Грузии остаются здравомыслящие силы, выступающие за восстановление добрососедских связей между" двумя государствами.