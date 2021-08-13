Член СПЧ: штаб Антона Фургала сработал халатно, избирком вел себя лояльно к кандидату

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сборщики подписей и штаб кандидата-самовыдвиженца в депутаты Госдумы в Хабаровском крае Антона Фургала сработали халатно, при этом избирательная комиссия региона была лояльна к ним. Такое мнение ТАСС высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод, комментируя отказ в регистрации Фургала.

"Сборщики подписей и штаб Антона Фургала сработали халатно. Не стоит перекладывать вину на избирком, который, кстати, проявил себя лояльно, разрешил членам штаба видеофиксацию проверки подписных листов, консультировал членов штаба", - заявил Брод. "В данном случае важно уйти от эмоций и личностного фактора. Все одинаково равны перед законом", - добавил член СПЧ.

В этой связи Брод сказал, что, по данным электоральных экспертов НОМ в Хабаровском крае, в 70 случаях в подписных листах Фургала выявлено дублирование паспортных данных избирателей. "Один избиратель трижды повторяется в подписных листах. На одном подписном листе дважды встречаются данные одного и того же избирателя, но разными почерками", - отметил он.

Кроме того, "1 676 подписей из отобранных на проверку - подписи, в которых все сведения или часть сведений о подписавшемся избирателе заполнены не собственноручно, 281 подпись из отобранных подписей была от граждан, не проживающих в данном избирательном округе, даже не зарегистрированных в крае", добавил Брод. "Два подписных листа оказались подписными листами за другого кандидата", - привел он данные НОМ.

Антон Фургал не представил в избирком необходимое количество достоверных подписей, в результате избирательная комиссия региона отказала ему в регистрации. Кандидат выдвигался на выборы в качестве самовыдвиженца по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70. В поддержку самовыдвижения он должен был собрать 15 433 подписи и предоставил 15 789. Проверке подлежали 3 087 подписей, для чего была произведена случайная выборка папок с подписными листами.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.