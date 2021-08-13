Эксперты: проверка подписей, собранных Фургалом для выборов, была максимально открытой

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Процесс проверки подписей, собираемых кандидатами для выдвижения на выборы депутатов Государственной думы, проходит максимально открыто, поэтому нет поводов для сомнений. Такую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор консалтингового центра "Эксперт-групп" Павел Наливайко, комментируя сообщение избиркома Хабаровского края, что самовыдвиженец Антон Фургал не представил нужное количество достоверных подписей.

"Подписи были крайне низкого качества, были выявлены многочисленные нарушения, начиная от задвоений подписей, когда один и тот же человек подписывает, заканчивая наличием листов в поддержку абсолютно другого кандидата. Подписи публично представили экспертному сообществу и, возможно, была бы почва для интерпретаций, если бы руководство избирательной комиссии края не выбрало модель максимальной открытости, в том числе и для самого Фургала. Напомню, что на подачу документов они (сторонники Фургала - прим. ТАСС) пришли с онлайн-трансляцией, рядом посторонних лиц. Но им не воспрепятствовали", - сказал политолог.

Он не исключил, что Фургал и не планировал, что его зарегистрируют. Это подтверждается и тем, что он и его команда пришли в конце последнего дня, когда принимались документы.

"Возможно, они ожидали, что и документы у них не примут, но избирком был абсолютно лоялен. Даже шел во многом навстречу, довел ситуацию до конца, когда мы имеем лишь факты. А факты говорят о том, что подписи собраны с нарушениями. И понятно, что при таком количестве брака о регистрации разговора быть не может", - добавил Наливайко.

Директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления Нина Поличка отметила в беседе с ТАСС, что избирком не впервые отказывает в регистрации кандидатам разных уровней. И это означает лишь то, что при проверке были выявлены нарушения. "Закон есть закон, он для всех. Нужно было делать так, чтобы даже не к чему было придраться", - сказала Поличка.