МИД РФ разъяснил представителям Би-би-си ситуацию с непродлением визы их журналисту

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. МИД РФ подробно разъяснил представителям Би-би-си ситуацию с непродлением российской визы журналисту этого СМИ, работающему в Москве. Об этом сообщила в пятницу в своем Telegram-канале официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Западные СМИ оживились: просят прокомментировать информацию о том, что британскому журналисту, работающему в Москве, не продлят визу <...> Могу сказать, что представителям Би-би-си, которые на днях посетили МИД, было все подробно рассказано. Так что им должно быть, что сказать", - написала дипломат.

Официальный представитель МИД напомнила, что Москва неоднократно предупреждала о соответствующих мерах в ответ на "настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии", однако в Би-би-си не обращали на это внимания. "Мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов, - отметила Захарова. - Би-би-си и сам корреспондент заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам. С чего бы? Нет информационного повода или [повод] не тот? Вперед, не стесняйтесь".

Она подчеркнула, что западные СМИ традиционно не демонстрируют никакой заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продлевают британские или американские визы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на должностное лицо российского МИД, что одному из журналистов московского офиса Би-би-си придется покинуть РФ в связи с непродлением истекающей 31 августа визы.