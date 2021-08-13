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Единый день голосования

В Тульской области четырех кандидатов зарегистрировали на участие в выборах губернатора

Регистрацию прошли Юрий Моисеев, Владимир Исаков и Владимир Ростовцев

ТУЛА, 13 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Тульской области на заседании в пятницу зарегистрировала в качестве кандидатов в губернаторы представителей "Коммунистов России", КПРФ и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Днем ранее процедуру прошел действующий глава региона Алексей Дюмин. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

"13 августа состоялось 167-е внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области.

Члены облизбиркома зарегистрировали трех кандидатов на должность губернатора Тульской области - Юрия Моисеева (выдвинут партией "Коммунисты России"), Владимира Исакова (КПРФ) и Владимира Ростовцева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость")", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 августа кандидатом был зарегистрирован действующий глава региона Алексей Дюмин, который участвует в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца. Всего на должность губернатора претендуют четыре человека.

В июне 2021 года депутаты Тульской областной думы приняли постановление о назначении выборов губернатора региона на 19 сентября в связи истечением срока полномочий Дюмина.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияТульская область
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