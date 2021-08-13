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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Саудовской Аравии приоритеты развития двусторонних связей

В министерстве отметили, что в переговорах был сделан акцент на положение дел в Персидском заливе

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в пятницу на встрече с послом Саудовской Аравии в Москве Абделем Рахманом Аль-Ахмедом дальнейшее развитие связей двух стран.

"Были рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-саудовских связей, включая поддержание активного политического диалога по актуальной региональной проблематике с акцентом на положение в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении МИД РФ.

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РоссияСаудовская Аравия
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