Замглавы МИД РФ обсудил с послом Саудовской Аравии приоритеты развития двусторонних связей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в пятницу на встрече с послом Саудовской Аравии в Москве Абделем Рахманом Аль-Ахмедом дальнейшее развитие связей двух стран.

"Были рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-саудовских связей, включая поддержание активного политического диалога по актуальной региональной проблематике с акцентом на положение в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении МИД РФ.