Эвакуация посольства Россия в Кабуле пока не готовится

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Посольство России в Кабуле не готовится к эвакуации, такая возможность сейчас не рассматривается. Об этом заявили ТАСС в пятницу в диппредставительстве, комментируя изменение ситуации на земле близ афганской столицы.

Талибы берут под контроль все больше территории Афганистана

Угрозы захватить Кабул. Талибы берут под контроль все больше территории Афганистана

"Посольство к эвакуации не готовится, такая возможность сейчас не рассматривается", - сказали в посольстве.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления на ряде направлений.

Боевики "Талибана" продолжают наступать на центральные города провинций по всему Афганистану. По утверждению их представителя, боевики в пятницу взяли под контроль город Таринкот (центр провинции Урузган в центральной части страны), а позже захватили город Пули-Алам (центр восточной провинции Логар, в 70 км от Кабула).

На этом фоне ФРГ заявила, что сократит персонал посольства в Кабуле "до абсолютного минимума". Дания и Норвегия объявили об эвакуации персонала своих посольств.