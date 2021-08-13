Кандидату Юнеману отказали в регистрации на выборы в Госдуму за ошибки в подписных листах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Окружная избирательная комиссия по Чертановскому одномандатному избирательному округу №210 в Москве отказала самовыдвиженцу в депутаты Госдумы Роману Юнеману в регистрации на выборах из-за нарушений при изготовлении и заполнении подписных листов, а также недействительности почти 11% поданных подписей. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Окружная комиссия приняла решение отказать Юнеману в регистрации", - сказал Реут.

Ранее он сообщил ТАСС, что окружная комиссия обращалась в МВД с запросом о проверке достоверности сведений, указанных в подписных листах Юнемана. По результатам проверки было установлено, что кандидат умышленно изготовил и использовал в нарушение избирательного законодательства бланки подписных листов неустановленной формы. Также подтверждено, что в подписных листах Юнемана содержалась незаконная дополнительная графа, в которую вносились не предусмотренные законом персональные данные избирателей, в том числе номера телефонов, что может быть квалифицировано как нарушение законодательства о персональных данных.

Реут пояснил, что в соответствии с законом о выборах депутатов Госдумы ФС РФ подписи в поддержку самовыдвижения кандидата должны вноситься в подписные листы, изготовленные строго по форме, которая содержится в приложении к ФЗ-20. Так, все подписи, собранные на подписных листах, изготовленных с нарушениями законодательства, признаются недействительными.

Кроме того, комиссия установила, что почти 11% из подписей в предоставленных Юнеманом подписных листах оказались недействительными по другим причинам - ряд подписей дублируются, либо данные избирателей или дата проставления подписи в подписном листах указаны не лично самими избирателями, либо сведения об избирателях не соответствуют действительности.

О выборах

Выборы в Государственную думу восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании до 13 сентября, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.