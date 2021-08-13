Избирком Красноярского края зарегистрировал список ЕР на выборах в парламент региона

ТАСС, 13 августа. Избирательная комиссия Красноярского края зарегистрировала списки партий "Единая Россия" и "Новые люди" на выборах в региональное законодательное собрание, говорится в сообщении крайизбиркома.

"Избирательная комиссия края зарегистрировала краевые списки кандидатов в депутаты законодательного собрания края четвертого созыва, выдвинутые избирательными объединениями: красноярское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия", <…> региональное отделение в Красноярском крае политической партии "Новые люди", - говорится в сообщении избиркома.

Во главе списка "Единой России" - губернатор региона Александр Усс, спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов и мэр Красноярска Сергей Еремин. Список партии "Новые люди" возглавил генеральный директор "Агентство социальные сети" Денис Терехов.

Кроме того, избирком отказал в регистрации Демократической партии России и "Зеленой Альтернативе" из-за большого количества недостоверных и недействительных подписей. Ранее Красноярский краевой суд признал недействительным решение о заверении списков ДПР из-за ошибок в документах, но решение суда еще в силу не вступило.

Как сообщалось ранее, избирком уже зарегистрировал списки "Родины", ЛДПР, КПРФ, "Коммунистов России", партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Зеленых" и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Законодательное собрание Красноярского края избирается сроком на пять лет. В состав регионального парламента входят 52 человека, из них 26 избираются по партийным спискам, 22 - по одномандатным округам, еще четырех депутатов избирают по двум двухмандатным округам, сформированным в Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах. Нынешний состав краевого парламента избрали 18 сентября 2016 года. По партийным спискам "Единая Россия" получила 38,54% голосов, ЛДПР - 20,24%, КПРФ - 14,67%, "Патриоты России" - 6,5%, "Справедливая Россия" - 5,44%.