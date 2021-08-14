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В Дагестане отказали кандидатам двух партий в регистрации на выборы в Народное собрание

В избирательной комиссии региона сообщили, что причиной отказа явилось нарушение требований закона республики, установленных для регистрации списка кандидатов

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Дагестана отказала в регистрации списков кандидатов в депутаты республиканского парламента, выдвинутых избирательными объединениями двух партий - "Российский общенародный союз" и "Новые люди". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии.

"В рамках заседания члены избирательной комиссии республики приняли постановления об отказе в регистрации республиканских списков кандидатов в депутаты Народного собрания региона седьмого созыва, выдвинутых избирательными объединениями "Региональное отделение в Республике Дагестан политической партии "Новые люди" и "Региональное отделение в Республике Дагестан общественной организации - политической партии "Российский общенародный союз", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной отказа явилось нарушение требований закона Республики Дагестан, установленных для регистрации списка кандидатов.

"Чтобы зарегистрировать список кандидатов в депутаты, необходимо собрать определенное количество подписей избирателей в его поддержку. По результатам проверки были выявлены недействительные подписи, число которых превысило установленный законом порог. 17,5% подписей избирателей партии "Новые люди" были признаны недостоверными и недействительными. А выявление пяти и более процентов недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, подлежащих проверке, является основанием отказа в регистрации списка кандидатов", - добавили в избиркоме Дагестана.

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