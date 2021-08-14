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Захарова: непродление визы журналистки Би-би-си и ее вопросы Лукашенко никак не связаны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия будет принимать ответные меры в случае, если Великобритания продолжит не давать визы российским журналистам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "несусветной чушью" попытки связать непродление рабочей визы корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд с ее вопросами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко на одной из пресс-конференций.

"Это такая несусветная чушь, потому что это все происходило в течение буквально дня - двух. Мы еще занимались тем, чтобы она вернулась на территорию России, мы еще ей помогали в этом. Я не хочу заниматься конспирологией и думать, что это Би-би-си ее туда специально отправляли, пусть этим аналитики занимаются", - сказала она в субботу в эфире телеканала "Дождь".

Она добавила, что Россия будет принимать ответные меры в случае, если Великобритания продолжит не давать визы российским журналистам.

"Мы ответили. Если они [британцы] у кого-то еще аннулируют визу или отнимут аккредитацию мы, соответственно, будем отвечать. Если нет - значит нет. Это же называется встречные, зеркальные, аналогичные меры", - сказала Захарова.

Также Россия ожидает объяснений британской стороны в связи с невыдачей виз журналистам из РФ. "Мы очень ждем, когда британская сторона наконец скажет, почему же они это начали делать с российскими корреспондентами, не продляя им визы. Мы очень надеемся, что они все-таки начнут говорить, потому что нельзя столько времени манипулировать информацией, рассказывать, что у нас, якобы, ссылают безосновательно британских журналистов. Очень ждем их у микрофона", - сказала Захарова.

Теги
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