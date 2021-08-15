В Госдуме считают, что НАТО могло бы перебросить свои силы от границ России в Афганистан

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане должна быть рассмотрена как на уровне уполномоченных лиц-представителей стран-членов СНГ, так и в Совете Безопасности ООН с тем, чтобы не допустить появления точек напряжения у границы России и прекратить кровопролитие в самой исламской республике. Такое мнение в воскресенье в беседе с ТАСС выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Депутат отметил, что афганские солдаты из-за наступления боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) переходят на территорию Узбекистана, "дальше возможен переход на территорию Таджикистана". "Это уже чревато последствиями для тех территорий, которые входят в геополитическое пространство, связанное с Россией в рамках тех соглашений, договоров, которые имеются у нас и в структуре ОДКБ, и в рамках СНГ", - констатировал парламентарий.

"Я думаю, что в ближайшее время будет собираться группа ответственных лиц - скорее всего, это будут представители министерств обороны, советов безопасности всех стран [СНГ] - для того, чтобы выработать единые подходы и единую политику по оказанию помощи Узбекистану и Таджикистану в локализации точек напряжения, которые могут возникнуть при неконтролируемом переходе границы", - сказал Водолацкий. Он допустил, что среди афганских солдат могут оказаться диверсанты "Талибана".

Кроме того, считает собеседник агентства, ситуацию должен обсудить Совбез ООН, возможно, с участием представителей талибов. "Нужно создать международный контингент, который должен войти в Афганистан и остановить ту кровопролитную бойню, которая там сегодня начинается. Возможно, через мирный диалог", - добавил он.

Водолацкий также указал на то, что "США несут личную, персональную ответственность за происходящее", они же являются ключевой страной НАТО. При этом силы альянса сосредоточены у границ России в Восточной Европе. "Вот пусть они их быстро снимут и перебросят в Афганистан. Для НАТО это не проблема отправить туда 50-100 самолетов со своими силами, снять с их европейского направления, из Польши, Прибалтики и отправить их туда", - заключил депутат.