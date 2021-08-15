Косачев: после захвата Афганистана угроза России и ее союзникам будет возрастать

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Независимо от договоренностей ИГ (запрещена в России) с "Талибаном" (движение запрещено в РФ) после захвата Афганистана угроза России и ее азиатским союзникам будет возрастать. Такое мнение выразил в воскресенье вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Уже заметен рост интереса ИГИЛ к Афганистану и Центральной Азии в связи с поражением боевиков в Сирии и Ираке. Независимо от того, договорятся в итоге ИГИЛ с Талибаном (а и такой сценарий исключать нельзя), угроза России и ее союзникам будет объективно возрастать", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в Афганистане уже действует множество различных группировок, "причем в том числе из выходцев с постсоветского пространства", которые сейчас базируются на севере страны, в непосредственной близости к границам стран Центральной Азии.

Как напомнил сенатор, существуют заверения талибов в том, что они не собираются нападать на страны Центральной Азии, о чем они говорили, в частности, на пресс-конференции в Москве 8 июля. "Вопрос даже не в том, можно ли им верить. Талибан - это в принципе пуштунское националистическое движение, задачи которого по большому счету ограничиваются территорией Афганистана - в отличие от того же ИГИЛ, о противостоянии которому заявляют сами талибы", - отметил Косачев.

Нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам, есть вероятность возникновения там новой базы международного терроризма, добавил вице-спикер.

"Президент США [Джо] Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего в Европу", - написал Косачев.

Он убежден, что нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур. "Пора уже отбрасывать в сторону любимые "игрушки" Запада на тему "противостояния демократий и авторитаризмов" и заниматься реальными угрозами. А главное - возвращать в эту историю ООН", - отметил вице-спикер СФ.

Он напомнил, что формально силы международной коалиции (американцы) находились все это время в Афганистане по мандату ООН. "Но за два десятилетия не было ни одного отчета перед ООН по реализации этого мандата. Американцы делали там что хотели и в соответствии со своим, а не коллективным пониманием миссии. Получили. А вслед за ними, миссию провалившими, получает Афганистан, получает весь мир. Так больше не должно быть", - уверен парламентарий.

Региональная дипломатия

Урегулирование ситуации в Афганистане требует наращивания региональных дипломатических усилий и укрепления сил обороны по линии ОДКБ, чтобы предотвратить даже мысль талибов "о возможных авантюрах в соседние страны", отметил Косачев.

"Во-первых, [нужно] наращивать региональные дипломатические усилия. Это касается не только союзников по ОДКБ и ЕАЭС, но и всех региональных структур и игроков - Китая, Индии, Пакистана и других. Нужна единая линия поведения при любом из возможных сценариев развития событий в Афганистане, чтобы любая власть в этой стране имела дело с консолидированной позицией соседей и была заинтересована (политически, экономически и т. п.) играть по правилам", - написал он.

Кроме того, по его словам, необходимо укреплять силы обороны по линии ОДКБ, "чтобы сами мысли о возможных авантюрах в соседние страны не возникали". "Это касается и сотрудничества в сфере антитеррора, противодействия наркотрафику, а также мер по предотвращению идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов", - добавил сенатор.

"Бегство" США

Он назвал вполне ожидаемым развитие ситуации в Афганистане после "бегства" США, однако отметил стремительность происходящего.

"В принципе, после стремительного отступления США и союзников из этой страны, к которому более применим термин "бегство", иного развития ситуации вряд ли можно было ожидать. Удивляет разве что стремительность происходящего", - написал Косачев.

Он добавил, что ряд населенных пунктов добровольно открыли ворота талибам во избежание жертв среди мирного населения. "Вряд ли кто-то вправе их упрекнуть в этом. По некоторым данным, "Талибан" обсуждает такой сценарий и со столичными властями, обещая дать возможность покинуть Афганистан всем желающим - а сейчас страну можно покинуть только воздушным путем из аэропорта Кабула, поскольку под контролем талибов уже находятся все переходы на границе Афганистана", - отметил сенатор.