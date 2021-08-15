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Продвижение "Талибана" в Афганистане

Посольство заявило о готовности РФ сотрудничать с переходным правительством Афганистана

Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана - посольство РФ в Кабуле.

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Продвижение "Талибана" в Афганистане
Продвижение "Талибана" в Афганистане
Эксперт: провал США в Афганистане может привести к их активизации на Ближнем Востоке
Председатель совета фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий считает, что так США попытаются компенсировать свою неудачу
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