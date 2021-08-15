Посольство заявило о готовности РФ сотрудничать с переходным правительством Афганистана

Продвижение "Талибана" в Афганистане

Эксперт: провал США в Афганистане может привести к их активизации на Ближнем Востоке

Председатель совета фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий считает, что так США попытаются компенсировать свою неудачу

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