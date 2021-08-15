Посол РФ в Кабуле проведет 16 августа встречу с представителем "Талибана"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил ТАСС, что с понедельника будет контактировать по телефону с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Буду с завтрашнего дня по телефону в контакте", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Посол РФ в Кабуле проведет в понедельник встречу с представителем "Талибана".

Кабулов уверен, что с будущим руководством Афганистана у России будут дружественные отношения. "Я не только надеюсь, я уверен в этом. Будем налаживать отношения, опираясь на наработанный уже за последние годы материал, что называется", - сказал он ТАСС.

При этом РФ не будет спешить с признанием режима талибов. "Насчет признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести", - сказал он.