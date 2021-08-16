ЦИК проведет жеребьевку по определению мест партий в бюллетене на выборах в Думу

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Центризбирком России в понедельник проведет жеребьевку по определению мест политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы.

В жеребьевке примут участие все 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы. Это ЛДПР, "Коммунисты России", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ, "Гражданская платформа", Российская партия свободы и справедливости (РПСС), "Родина", "Зеленые", "Зеленая альтернатива", Партия пенсионеров, Партия роста, "Яблоко", "Новые люди" и "Единая Россия".

Жеребьевка начнется в 12:00 мск в атриуме Центризбиркома. По информации от партий, в мероприятии планируют принять участие в том числе секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин и сопредседатель "Справедливой России - За правду" Геннадий Семигин.

Согласно порядку проведения жеребьевки, проведет и огласит ее результаты председатель ЦИК Элла Памфилова. Сначала представителей партий будет ждать преджеребьевка: они будут выбирать конверт, в котором лежит номер очередности подхода к лототрону. После этого в зависимости от того, какой номер представители партий вытащили для подхода к лототрону, они будут подходить к нему, вытаскивать шарик, раскручивать его и показывать выбранный порядковый номер. Номер сразу отобразится на экране, после чего в режиме онлайн будет формироваться избирательный бюллетень с названиями и эмблемами партий.

Согласно закону "О выборах депутатов Госдумы", очередность партий в бюллетене обязательно определяется жеребьевкой не позднее чем за 30 дней до выборов. Номер, полученный партией в результате жеребьевки, сохраняется за ней до окончания избирательной кампании.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.