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Смена власти в Афганистане

Захарова указала на игнорирование США просьб афганцев об эвакуации в аэропорту Кабула

По словам официального представитель МИД РФ, граждане Афганистана штурмуют самолеты и просят Вашингтон "не о помощи, а о спасении"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на отсутствие реакции со стороны Вашингтона на нарушения прав человека в Кабуле и на просьбы граждан Афганистана о помощи в эвакуации в аэропорту столицы страны.

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"Что там с правами человека в Кабуле, по мнению Белого Дома, не слышали? Они же обычно заявления по индивидуальным случаям штампуют круглосуточно без перерыва на обед. Призывают прекратить страдания, предпринять [в отношении] ответственных за беззаконие срочные меры, грозят санкциями, ссылаются на "данные СМИ и соцсетей", - написала она в понедельник в своем Telegram-канале.

"Вроде репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире - афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или "ответственных" ищут?" - указала дипломат.

Ранее в СМИ появились видеозаписи очевидцев из аэропорта Кабула, на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана. На фоне раздаются выстрелы из автоматического оружия.

Массовая эвакуация западных граждан проходит в настоящее время из аэропорта Кабула. По информации источников в Брюсселе, эта воздушная гавань является последним в Афганистане крупным объектом, остающимся под контролем сил НАТО, ее безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.

Теги
АфганистанСШАЗахарова, Мария ВладимировнаСмена власти в Афганистане
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