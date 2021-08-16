Талибы взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) уже взяло под охрану внешний периметр российского посольства в Кабуле. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" .

"Они уже взяли под охрану внешний периметр посольства России", - сказал он.

"Завтра с послом они будут обговаривать уже детали на более долгосрочную перспективу", - добавил Кабулов.

Неожиданный захват Кабула

Захват боевиками движения "Талибан" столицы Афганистана стал в известной степени неожиданностью для российской стороны, которая полагалась на более оптимистичные оценки боевой подготовленности правительственных войск исламской республики, заявил Кабулов.

"В известной степени да, он стал неожиданностью, - сказал он. - Мы исходили из того понимания, что афганская армия - какая бы она ни была - все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление. Но, видимо, мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами, натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле".

Спецпредставитель отметил, что американские СМИ пытаются сейчас проводить параллели с уходом советских войск, когда якобы "так же режим рухнул". "Ничего подобного, - указал дипломат. - Режим простоял еще три года, а ими созданный режим рухнул еще до ухода американцев - вот в чем принципиальная разница".

Отвечая на вопрос, стало ли взятие Кабула талибами неожиданностью и для разведсообщества других стран мира, Кабулов заметил, что "американские [разведслужбы] стыдливо соглашаются с такой точкой зрения".

Обстановка в городе

Обстановка в Кабуле, куда уже вошли основные силы движения "Талибан", остается абсолютно спокойной, заявил Кабулов.

"В целом обстановка абсолютно спокойная, на удивление. Сегодня основные силы талибов мирно, спокойно вошли в Кабул. До этого было сделано предупреждение высшим руководством талибов всем своим отрядам: не обижать население, не входить в дома, не трогать, соблюдать порядок. Более того, за день до своего прихода талибское руководство передало в Минобороны Афганистана, чтобы они обеспечивали безопасность в городе", - сказал он.

Ситуация в посольстве

Часть сотрудников посольства РФ в Кабуле будет направлена в отпуска или эвакуирована, заявил Кабулов.

"У нас относительно большое посольство в Афганистане, в любом случае это около 100 человек. Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия", - сказал он.

Эвакуация граждан РФ

По словам Кабулова, на данный момент обращений об эвакуации от граждан РФ, проживающих в Афганистане, не поступало. "Есть другая категория. Это российские граждане афганского происхождения, их несколько сотен, часть из них уже была эвакуирована совсем по другому предлогу, когда мы эвакуировали своих граждан из-за пандемии. Многие из них покинули Афганистан, кто хотел, - добавил он. - В настоящий момент у меня нет данных о конкретных обращениях владельцев российских паспортов о срочной эвакуации".

Россиянам следует сохранять спокойствие и не выходить из домов без лишней необходимости, пока ситуация в стране не прояснится, отметил Кабулов.

"[Россиянам в Афганистане рекомендуется] сохранять спокойствие, без лишней необходимости не выходить из дома, не привлекать к себе внимания до полного прояснения ситуации", - сказал он.

Кабулов также отметил, что пока не располагает данными об обращениях россиян афганского происхождения о срочной эвакуации из страны. "У них у всех есть контактный телефон российского посольства. Они прекрасно его знают и знают, где расположено посольство, так что пусть выбирают удобный для них способ контакта с российским диппредставительством", - добавил он.

Введенный в столице Афганистана комендантский час спецпредставитель президента РФ назвал позитивным шагом. "Это позволит контролировать лучше город от возможных неталибских бандитов и мародеров", - пояснил Кабулов.

Признание нового режима

Российское руководство примет решение о признании режима "Талибана" в Афганистане в зависимости от того, насколько талибы будут ответственно управлять страной, заявил Кабулов.

"С этим никто никуда спешить не собирается. Признание или непризнание будет зависеть от поведения новых властей. Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время. И по итогам российское руководство сделает необходимые выводы", - сказал он.

О поставках оружия талибам

Движение "Талибан" в годы войны с правительственными войсками Афганистана покупало оружие со складов афганской армии и полиции, а также захватывало боеприпасы в ходе военных действий, внешних поставок вооружений ни от кого не было, отметил Кабулов.

"Оружие талибам последние годы никто не поставляет, только потому что в этом необходимости не было. Пока талибы воевали с правительственными войсками, они успешно покупали оружие со складов афганской армии и полиции, а также брали боеприпасы, а что-то брали в ходе боевых действий", - сказал он.

При этом финансовую поддержку талибам оказывают "некоторые исламские фонды", находящиеся главным образом в районе Персидского залива, отметил Кабулов, не приводя деталей об этих организациях. "Там богатые спонсоры", - добавил спецпредставитель президента.