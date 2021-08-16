Посол РФ в Кабуле встретится с координатором от руководства талибов 17 августа

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов встретится во вторник с координатором руководства движения "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы обсудить обеспечение безопасности посольства России. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Наш посол в контакте с представителями руководства талибов. Завтра, как он мне буквально десять минут назад сообщил, встречается с координатором от руководства талибов по обеспечению безопасности, в том числе нашего посольства", - сказал он.

Посол РФ обсудит с представителем "Талибана" детали внешней охраны диппредставительства РФ, отметил Кабулов.

Кабулов сообщил, что накануне провел телефонный разговор со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

"Вчера созванивался. Но он в таком же положении: находится далеко и пока тоже не понимает, что дальше делать. Будем наблюдать, я его прекрасно понимаю", - сказал он.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.