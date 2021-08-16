Кабулов: у РФ нет опасений, что Афганистан будет напоминать "Исламское государство"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россия не опасается, что при талибах (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ) Афганистан будет напоминать "Исламское государство" (ИГ, террористическая группировка запрещена в РФ). Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире радиостанции " Эхо Москвы ".

"Нет, этого опасения у меня нет, - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос. - Я видел на практике, как вот эти самые талибы, в отличие от американцев, всего НАТО вместе взятого, включая сбежавшее афганское правительство, которые не боролись с ИГИЛ (прежнее название ИГ), а потворствовали ему, а талибы как раз с ним воевали и воевали беспощадно. И мне представители высшего руководства талибов говорили, что с игиловцами у них разговор один: пленных брать не будут".

Спецпредставитель президента также призвал поэтапно наблюдать за развитием событий в Афганистане, поскольку "с богатством фантазии" можно уйти далеко от реальности. "Главное я вам сказал: талибы, как они утверждают, и я это чувствую, что здесь есть большая доля искренности, не хотят во второй раз повторить свою печальную судьбу", - резюмировал он.