В МИД РФ не считают, что захват Кабула талибами стал результатом сделки с США

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов считает необоснованным мнение, что переход власти в Афганистане к движению "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) стал результатом неких договоренностей с США.

"Сомневаюсь. Думаю, авторы таких придумок пытаются каким-то образом оправдать провал американцев в Афганистане и преподнести это как спланированную акцию. Считаю, что это совершенно необоснованно. Случилось так, как случилось", - сказал он в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие предположения ряда экспертов.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.