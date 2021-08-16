Лавров призвал Бишкек оперативно реагировать на языковые притеснения русскоговорящих

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал в разговоре по телефону с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым власти этой страны оперативно реагировать на проявления бытового национализма в адрес русскоязычных граждан.

"Лавров привлек внимание собеседника к широкому резонансу в российском обществе в связи со случаями проявления бытового национализма в отношении представителей русскоязычного населения в Киргизии. Министр призвал органы власти Киргизской Республики максимально оперативно реагировать на подобные происшествия во избежание ущемления прав и достоинства наших соотечественников, - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ. - Казакбаев заверил, что руководство страны будет твердо противодействовать любым проявлениям национализма и продолжать курс на укрепление роли русского языка в интересах полноценного обеспечения прав русскоязычного населения".

Как указали в дипведомстве, министры также обсудили вопросы взаимодействия по региональной тематике, включая развитие ситуации в Афганистане и ее влияние на Центральную Азию.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее призвала усилить меры защиты соотечественников в Киргизии. Члены комиссии СПЧ выразили серьезную озабоченность в связи со случаем нападения на продавщицу в Бишкеке и историей с избиением мальчика из русской семьи.