Стали известны результаты жеребьевки по местам партий в избирательном бюллетене

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. КПРФ будет стоять под первым номером в избирательном бюллетене на предстоящих в сентябре выборах депутатов Госдумы. Таков результат жеребьевки, которая проходит в Центризбиркоме России в понедельник.

По итогам преджеребьевки партия получила возможность первой выбрать шар из лототрона. Жребий тянул секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко, он вытянул из лототрона шар с номером один.

"Единая Россия" будет стоять под пятым номером в избирательном бюллетене на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Партия делегировала тянуть жребий секретарю генсовета партии Андрею Турчаку. Он вытянул из лототрона шар под номером 5.