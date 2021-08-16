В посольстве России заявили, что Гани бежал из Кабула, набив деньгами вертолет

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул Афганистан на вертолете, набитом деньгами. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве РФ в Кабуле.

"[Что касается] причин развала режима, то их характеризует то, как Гани убегал из страны. Четыре автомобиля были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет. Не все поместилось, и часть этих денег осталась лежать на летном поле", - отметил собеседник агентства.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.